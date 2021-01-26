В Крыму с начала года увеличилось число нарушений в сфере рыбной ловли. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

В Крыму с начала года фиксируют рост нарушений закона в сфере охраны водных биологических ресурсов. Так, с 1 января 2021 года сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК провели больше 30 рейдов в районе города Щелкино, восемь из которых закончились составлением административных протоколов.

Как пояснили в пресс-службе структуры, материалы составлялись по факту нарушения регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии, а также по факту нарушений правил охоты, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира.

- Сотрудники изъяли несколько десятков биоресурсов, а также пять незаконных орудий добычи. Рыба – пиленгас - в жизнеспособном состоянии выпущена в естественную среду обитания, что позволило предотвратить нанесение значительного ущерба, - добавили в пресс-службе Погрануправления РФ по РК.

Помимо этого, против 4 рыболовов, осуществлявших любительскую и спортивную ловлю с берега запрещенным способом багрения, также составили дела об административном нарушении.

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