Подвалы домов в Симферополе затопило нечистотами: правда или фейк

Симферополец пустил фейк о порыве канализации в доме. Фото: Антон Кучма

Информация о затопленных подвалах симферопольских домов появилась 25 января. Пользователи сети Facebook сообщали, что жители улиц Чернышевского, Слуцкого, Вокзальный, Красных, Подпольников и Герцена почувствовали зловонный запах. Проверив подвалы они ужаснулись. Все залило сточными водами.

Автор поста предположил, что прорыв сетей может быть связан с незаконными врезками новостроек в коллектор, который не выдерживает такой нагрузки.

- Вчера в 12 ночи подвалы домов залило канализационными отходами. Целый день черпал вонючую жижу из подвала. Это связано с тем, что новостройки врезали сети в коллектор, который не предназначен для такой нагрузки, - написал Николай Киричек.

Но в администрации Симферополя КП-Крым рассказали, что никаких обращений от жителей домов этого района не поступало.

- Ни в Единую дежурно-диспетчерскую службу, ни в аварийную службу МУП никаких обращений не поступало. Подтверждения этого сообщения мы не нашли, - заключили в пресс-службе горадминистрации Симферополя.

Напоминаем, если у вас произошла авария в доме, можете обратиться по таким номерам: 15-63; 60-49-09; +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

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