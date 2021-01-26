Дорогу на Ай-Петри отремонтируют в рамках федерального проекта по туризму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крым станет участником федерального проекта по развитию туризма, во время реализации которого отремонтируют автодороги, ведущие к значимым объектам полуострова.

- На сегодняшний день разрабатываются три проекта. Как только федеральные органы исполнительной власти их утвердят, выделят финансирование на реализацию проектов на региональном уровне, Крым будет также активно участвовать, - пояснила начальник главного управления по реализации нацпроектов Аппарата Совмина РК Наталья Писарева во время пресс-конференции.

Она добавила, что в список автотрасс, нуждающихся в капитальном ремонте, войдет дорога на Ай-Петри.

- Этот список сейчас прорабатывается, и как только мы получим финансирование, сразу включимся в процесс, - отметила Писарева.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50