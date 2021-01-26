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Попытка погладить уличного пса чуть не стоили крымчанке глаза

Любвеобильная девушка пыталась добиться от животного ласки
Светлана Родина
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Уличная собака укусила керчанку за лицо

Уличная собака укусила керчанку за лицо

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керчи 25 января около магазина девушку укусил бродячий пес. Крымчанку увезли на скорой в больницу, где врачи еле спасли поврежденный глаз. Уже на следующий день все соцсети пестрили жалобными постами с жуткой историей о случившемся.

- На меня напала большая собака, почему - я так и не поняла. Ничего не помню от шока, только в скорой очнулась уже, - объяснила пострадавшая.

Но все оказалось не так тривиально, когда в интернете появилось видео инцидента. Оказалось, что девушка сама полезла к собаке и получила ожидаемый отпор.

- Зачем лгать и поднимать такой шум, если сама пристала к собаке со своей «любовью», - пишет пользователь.

Председатель крымской организации любителей животных «Верный друг» Людмила Милованова рассказала КП-Крым, что не важно, уличная собака или домашняя, если к ней лезет чужак - она будет защищаться.

- У нас нет культуры поведения с животными. Не нужно лезть к собакам, кормить их. Этим занимаются волонтеры. Но даже если решили дать еды - оставьте ее и идите, не нужно гладить. Представьте, что вы сидите на лавочке, а к вам незнакомец лезет в лицо. Неужели вы будете спокойно на это смотреть? Так и животные, они реагируют на такие действия, - прокомментировала случившееся Милованова.

Она добавила, что собаки также резко реагируют на людей в нетрезвом виде. И даже домашней собаке могут не понравиться проявления ласки от чужого человека.

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