В Алуште молодая парочка «по тупости» сожгла пальму

Молодой алуштинец случайно сжег пальму во дворе многоэтажного дома. Фото: скрин из видео

Невинная прогулка по алуштинской улице Ленина чуть не закончилась серьезным пожаром. Ребята просто прогуливались по аллее, когда юноше пришло в голову чиркнуть зажигалкой около пальмы.

Ствол растения мгновенно загорелся и начал полыхать. Парень постарался потушить пламя, несколько раз подув на пальму, но только сильнее разворошил пожар.

Спустя секунды сухие ветви горели во всю. Девушка, увидев неприятную картину, просто попыталась быстро уйти с места происшествия, явно испугавшись за свою репутацию.

Видеозапись случившегося попала в сеть, алуштинцы яростно стали обсуждать поступок молодых людей, не выбирая слов. В итоге зачинщик пожара не выдержал общественного давления и написал комментарий с извинениями.

- Я приношу свои извинения перед жителями этого дома. Получилась очень некрасивая ситуация. По тупости чиркнул зажигалкой, но не ожидал, что пальма вспыхнет. На видео видно, что я пытался тушить пожар, но когда огонь поднялся выше головы - пришлось отойти. На видео не зафиксировано, но я дождался жителей этого дома, вышел на контакт с председателем и возместил ущерб за сожженное растение, - написал парень.

Юного алуштинца могут привлечь за содеянное по статье «Мелкое хулиганство». Ему нужно будет заплатить от 500 до 1000 рублей штрафа.

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