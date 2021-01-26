Из Краснодара до Крымского моста построят новую 4-полосную автотрассу. Фото: Архив "КП"

До Крымского моста из Краснодара протянут новую четырехполосную автодорогу с пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей ежесуточно. К строительству 68-километрового участка от хутора Белый до Славянска-на-Кубани приступят в начале 2021 года.

Но перед реализацией проекта специалистам придется обследовать местность общей площадью 2,623 тысячи гектаров. Оно включит в себя проведение разминирования, археологические мероприятия, подготовку временной инфраструктуры.

- Эти работы начнутся в ближайшее время, - уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Четырехполосная трасса существенно сократит время в пути из Центральной России до Крымского моста. Она пройдет южнее существующей автодороги, что даст возможность не ограничивать движение во время строительства.

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