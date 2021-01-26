Бывшая замглавы Симферополя стала зампредседателя Госкомрегистра Крыма

Бывший замглавы Симферополя стал зампредседателя Госкомрегистра Крыма. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Бывшего замглавы администрации Симферополя назначили на должность зампредседателя Госкомрегистра Крыма.

- Назначить Смаль Инну Вячеславовну на должность заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, - сказано в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Крыма.

Из администрации крымской столицы Смаль уволилась по собственному желанию. Будучи на должности замглавы мэрии, она отвечала за сферу земельных и имущественных отношений. Ее преемником стал Владимир Паринов.

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