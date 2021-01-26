Крымчанина посадят за убийство собаки-инвалида

Против живодера завели уголовное дело Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Сак накажут за убийство своей собаки-инвалида и избиение участкового полиции, сообщили в пресс-служба прокуратуры РК.

Напомним, мужчина в ноябре 2020 года очередной раз перебрал алкоголя и уснул, но сон нарушил лай его собаки породы немецкий цвергшпиц. Крымчанина разозлило поведение животного, в порыве ярости он ударил его ногой. Затем повторил удар, который пришелся собаке в голову. Несчастное животное погибло на месте.

Соседи живодера услышали крики и решили узнать, что творится в квартире. Как только они зашли в жилище, увидели на полу много крови и бездыханное тело пса.

- На этом жуткая история не закончилась. Соседи вызвали участкового для разбирательства, но убийца собаки встретил прибывшего сотрудника полиции далеко не с распростертыми объятиями, несколько раз ударив его в голову и по спине, - рассказали в полиции.

Против разбойника завели уголовное дело. Сакский суд признал подсудимого виновным. Мужчине назначил 1 год и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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