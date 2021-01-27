Грязевой подъезд к симферопольскому детскому саду «Карандаши» заасфальтируют

Подъезд к симферопольскому задику превратился в болото. Фото: КИА

Симферопольцев, которые возят своих детей в недавно открывшийся сад «Карандаши», обескуражило отсутствие подъезда к дошкольному учреждению. Родителям приходится пачкать машины грязью, а тем, кто идет пешком - ноги и не только, сообщает «Крымское информационное агентство».

Жители столицы стали делиться снимками бездорожья в соцсетях. Пользователь в одной из групп написал, что власти готовились открыть садик столько времени, а дорогу к нему построить не додумались.

- Столько подготовки к открытию, строительство длинною в два года, а в итоге ноль инфраструктуры. Пешком пройти по грязи практически невозможно, но даже если вы повезли ребенка на авто, то чистыми вы скорее всего тоже не останетесь, - написал разъяренный симферополец.

В администрации столицы пообещали решить проблему и найти средства, чтобы заасфальтировать подъезд.

- Работа по поиску источников финансирования ведется. Дорожное покрытие на данной улице обустроим, - рассказали в пресс службе.

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