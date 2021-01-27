Каменку планируют газифицировать к 2024 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Каменку Симферопольского района планируется полностью газифицировать к 2024 году. На данный момент идет проектирование, а также согласование трассы с исполнительными органами власти Симферополя.

- В этом году запланировано окончание проектных работ с получением экспертизы двух проектов. Сам Каменский массив разделен на две части – газ будет подаваться из двух точек, - цитирует Крым 24 замдиректора по капитальному строительству в «Крымгазсети» Вадима Деркача.

Он добавил, что строительство начнется в 2022 году. Приблизительный срок окончания всех работ – 2024 год.

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