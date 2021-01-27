В Крыму в девять раз увеличилось количество заболевших пневмониями

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В Крыму в девять раз выросло количество регистрируемых пневмоний по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Уровень заболеваемости регистрируемых пневмоний выше уровня прошлого года в 9 раз. Это первый сезон, когда циркулируют как сезонные вирусы, так и коронавирус. В целом увеличилось число бактериальных пневмоний с 19% до 25%. Но также увеличились и ковидные пневмонии с 31% до 37%, - уточнила главный санврач Крыма.

За неделю, по данным Натальи Пеньковской, было зарегистрировано 1195 внебольничных пневмоний. Это ниже уровня предыдущей недели практически на 38%.

Однако есть ряд регионов, где регистрация пневмоний остается высокой. Это Ялта, Алушта, Красногвардейский, Сакский и Черноморский районы.

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