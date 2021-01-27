Путепровод на выезде из Симферополя планируют разрушить. Фото: пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

Недостроенный путепровод на выезде из Симферополя будут демонтировать. Дорожники уже начали готовиться к строительно-монтажным работам.

- Существующий недостроенный путепровод будет полностью разобран как не соответствующий нормативным требованиям Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

После демонтажа рабочие приступят к строительству транспортной развязки. Она станет финальным этапом строительства обхода Симферополя и будет предназначена для беспрепятственного движения автомобилей с заданными скоростями и нагрузками.

- Для обеспечения съезда автотранспорта с автомобильной дороги Симферополь-Николаевка предусмотрено строительство четырех съездов в одном уровне, - добавили в пресс-службе учреждения.

Стоимость контракта составила около 720 миллионов рублей. Все работы планируют завершить к декабрю 2022 года.

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