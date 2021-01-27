Ремонт трассы к музею «Поляна сказок» в Ялте завершат на следующей неделе. Фото: пресс-служба администрации Ялты.

Реконструкцию участка трассы, ведущего к музею «Поляна сказок» Ялты, закончат на следующей неделе.

- Этот участок дороги требовал ремонта более 10 лет. Он поврежден оползневыми процессами, а коррозия спровоцировала выход воды на проезжую часть. Сейчас ситуацию исправили, - цитируют начальника муниципального предприятия «ДЭУ», которое является исполнителем работ, Александра Кононцева в пресс-службе администрации курортной столицы Крыма.

Он добавил, что на данный момент рабочим осталось заменить верхний изношенный слой покрытия трассы площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

- Кроме того, сейчас завершается восстановление двух участков подпорной стены на этом объекте, - подчеркнул глава предприятия.

Ремонт автотрассы обошелся местным властям в 2,5 миллиона рублей.

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