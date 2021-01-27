В Крыму продлили запрет на развлекательные мероприятия еще на месяц

До 1 марта также продлили ограничения на заполняемость кинотеатров и театров Фото: Архив "КП"

На территории полуострова вновь продлили запрет на корпоративы и развлекательные мероприятия в торговых центрах до конца февраля. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства Крыма.

- Слова «по 1 февраля 2021 года» заменить словами «по 1 марта 2021 года, - написано в документе.

Запрет коснулся в первую очередь корпоративов, банкетов и других развлекательных мероприятий с большим скоплением людей на территории гостиниц, санаториев, спа-центров и прочих средств размещения.

До 1 марта также продлили ограничения на заполняемость кинотеатров и театров – не больше 30%. О розыгрышах призов и презентациях в торговых центрах тоже решено забыть до 1 марта.

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