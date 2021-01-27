У пенсионерки из Керчи мошенница украла больше 300 тысяч рублей

Пока подельница отвлекала жертву, воровка обыскивала дом. Фото: Архив "КП"

Воровка из соседнего региона России украла у пожилой жительницы Керчи больше 300 тысяч рублей.

В дом к потерпевшей 43-летняя женщина попала, представившись сотрудницей пенсионного фонда. Работала она в паре, и пока подельница отвлекала жертву разговорами, воровка обыскивала комнаты.

- Подозреваемая нашла в тумбочке одной из комнат денежные средства в рублях и долларах США. Общая сумма ущерба составила более 314 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Воровку задержали, против нее возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют другие факты ее противоправной деятельности.

За кражу в особо крупном размере женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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