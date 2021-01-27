Глухонемого мужчину обокрали трое зеков из Ялты

Теперь ворам придется провести в тюрьме еще минимум 5 лет Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Ялте трое мужчин сговорились и обокрали глухонемого местного жителя. В квартиру им удалось вломиться через балкон. Заявление в полицию написал соцработник, который закреплен за инвалидом и присматривает за ним.

У мужчины из жилища украли драгоценности, деньги и личные вещи, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.

- Злоумышленники ранее уже сидели в тюрьме за подобные проступки. Свою вину признали, понимая, что все улики свидетельствуют против них, - рассказали в МВД.

Думая, что их хитрый план сработал, друзья устроили посиделки, делили украденные деньги и даже не ожидали, что их «праздник жизни» прервут. Но в гости нагрянула полиция.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «кража группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленникам придется вернуться в тюрьму и провести там еще как минимум пять лет.

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