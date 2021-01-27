В Интерполе сняли с розыска всех покинувших Крым преступников

В региональной прокуратуре не согласны с решением ИНтерпола. Фото: interpol.int

Международная организация уголовной полиции Интерпол чистит свои базы данных и удаляет всех, кого правоохранительные органы Крыма объявили в международный розыск, сообщает ForPost.

В прокураторе не ответили на вопросы издания о причинах и последствиях о сбежавших, так как, по информации И. О. старшего помощника прокурора Павла Баландина, доступ к такой информации полностью ограничен.

В прокуратуре также отметили, что с решением Интерпола об обнулении базы данных не согласны и уже направили возражение в организацию.

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