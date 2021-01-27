В Крыму поменялось расписание автобуса Саки - Орлянка

На перевозчика пожаловались медики Сакской районной больницы Фото: Надежда ДАЦЮК

Автобус Саки-Орлянка снова начал курсировать по утрам. Смена водителей теперь начинается с 9.40. Ранее на перевозчика пожаловались медики Сакской районной больницы. Из-за сокращения расписания врачи не могли добраться домой после ночной смены, которая заканчивается в 8 утра.

Первый автобус от остановки уходит в 8.25, но медики не успевали, удобнее было выезжать в 9.40. Но перевозчик решил не работать в это время из-за нерентабельности. Следующий же рейс, который начинается в 10:40 людям приходится ждать слишком долго.

Проблему пообещали решить в Министерстве транспорта Крыма. Перевозчик согласился снова запустить транспорт в это время, но только в тестовом режиме, пока не убедится, что ему это выгодно.

- Нужно изучить пассажиропоток, поэтому пока рейс работает в тестовом режиме. Мы разбираемся в ситуации совместно с администрацией Охотниковского сельского поселения. Дальше либо будем закреплять время курсирования, либо полностью перепишем расписание. Рейс на 9.40 не отменят в том случае, если загруженность транспорта составит не менее 25%, - цитирует заместителя министра транспорта РК Николай Лукашенко Крымская газета.

Сегодня, 27 января, рейсом на 9.40 воспользовались восемь человек. За пассажиропотоком будут следить два месяца, после чего примут окончательное решение.

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