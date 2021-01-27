Пострадавшие от локдауна предприятия Крыма могут подавать заявки на субсидию с 1 февраля

Перечень пострадавших видов деятельности обсудят и утвердят до конца текущей недели Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 февраля пострадавшие от локдауна предпрития Крыма могут заполнять заявки на получение субсидии. Господдержку получит тот бизнес, который пострадал из-за ограничений с июня по декабрь 2020 года.

О субсидии рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в ВКонтакте.

- На каждого сотрудника бизнес получит по 12 тысяч 130 рублей за каждый месяц с июня по декабрь 2020 года. Но нужно соблюсти несколько важных условий. Осуществление и регистрация деятельности должна быть зарегистрирована в Крыму. Также играет роль сохранения численности работников на уровне не менее 90% по состоянию с марта 2020 года до 1 января 2021 года, - написал Аксенов.

Кроме того, ОКВЭД бизнеса должен относиться к наиболее пострадавшим видам деятельности.

Перечень пострадавших видов деятельности обсудят и утвердят до конца текущей недели в Совете министров.

- Заявку на получение субсидии можно подать в электронном виде на портале правительства Республики Крым. Подписать документ нужно электронной цифровой подписью. При желании заявку можно подать и при личном обращении, - рассказал глава республики.

Аксенов добавил, что для этого необходимо предварительно записаться на прием, а затем приехать в Дом предпринимателя. За каждый месяц заявку подавать не нужно, подойдет один документ за весь период.

В первую очередь господдержку получат санаторно-курортные учреждения, туристические агентства, туроператоры и другие.

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