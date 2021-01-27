Под Симферополем две машины отбросило на десятки метров из-за столкновения

Серьезная авария произошла около села Лозовое, есть пострадавшие. Фото: скрин из видео

Сегодня, 27 января, на трассе Симферополь-Алушта произошло крупное ДТП. Два автомобиля от удара отбросило на десятки метров.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие.

ДТП случилось около села Лозовое. Кто виноват в катастрофе пока не понятно. На участке дороги образовался затор. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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