С Украины в Крым пытались провезти больше 160 упаковок нелегальных лекарств

В отношении граждан возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Пресс-служба Крымской таможни
На крымской таможне пресекли ввоз нелегальных лекарств. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на полуостров пытались ввезти больше 160 упаковок медицинских препаратов.
По факту ввоза лекарств сотрудники таможни уже возбудили два административных производства.
- 29 наименований лекарственных препаратов, среди которых глюкокортикостероидные, нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетические средства, антибиотики, местные анестетики и другие лекарственные средства выявили сотрудники Крымской таможни в автомобиле среди личных вещей двух граждан, въезжающих на территорию России через пункт пропуска «Армянск», - отметили в ведомстве.
Во время контроля было изъято больше 160 упаковок лекарств. По словам нарушителей, препараты они везли не на продажу, а для себя и своих родственников. Однако рецепты и соответствующие документы отсутствовали.
В отношении граждан возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП - недекларирование товаров. Сейчас проводится административное расследование.
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