С Украины в Крым пытались провезти больше 160 упаковок нелегальных лекарств

В отношении граждан возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Пресс-служба Крымской таможни

На крымской таможне пресекли ввоз нелегальных лекарств. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на полуостров пытались ввезти больше 160 упаковок медицинских препаратов.

По факту ввоза лекарств сотрудники таможни уже возбудили два административных производства.

- 29 наименований лекарственных препаратов, среди которых глюкокортикостероидные, нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетические средства, антибиотики, местные анестетики и другие лекарственные средства выявили сотрудники Крымской таможни в автомобиле среди личных вещей двух граждан, въезжающих на территорию России через пункт пропуска «Армянск», - отметили в ведомстве.

Во время контроля было изъято больше 160 упаковок лекарств. По словам нарушителей, препараты они везли не на продажу, а для себя и своих родственников. Однако рецепты и соответствующие документы отсутствовали.

В отношении граждан возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП - недекларирование товаров. Сейчас проводится административное расследование.

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