Симферополь получит больше 800 тонн пескосоляной смеси против гололеда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Симферополь полностью готов к ухудшению погодных условий и гололеду на дорогах. По словам врио директора МБУ «Город» Эльвиры Евтуховой, 27 января был заключен контракт на покупку 800 тонн пескосоляной смеси.

- После 27 января начнутся первые поставки, - сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» Евтухова.

Она добавила, что состав реагента на дорожную разметку никак не влияет.

- Срок службы дорожной разметки – три месяца. На существующую сейчас в Симферополе разметку повлиял не реагент, а просто ее срок годности подходит к концу, - подчеркнула врио директора учреждения.

Разметку в крымской столице принято наносить три раза в год: перед 9 мая, 1 сентября и зимним периодом.

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