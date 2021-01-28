Симферополь получит больше 800 тонн пескосоляной смеси против гололеда.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Симферополь полностью готов к ухудшению погодных условий и гололеду на дорогах. По словам врио директора МБУ «Город» Эльвиры Евтуховой, 27 января был заключен контракт на покупку 800 тонн пескосоляной смеси.
- После 27 января начнутся первые поставки, - сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» Евтухова.
Она добавила, что состав реагента на дорожную разметку никак не влияет.
- Срок службы дорожной разметки – три месяца. На существующую сейчас в Симферополе разметку повлиял не реагент, а просто ее срок годности подходит к концу, - подчеркнула врио директора учреждения.
Разметку в крымской столице принято наносить три раза в год: перед 9 мая, 1 сентября и зимним периодом.
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