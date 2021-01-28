Двое жителей Крыма призывали к терроризму в социальных сетях

Судьбу преступников решит суд. Фото: Архив "КП".

Двое жителей Крыма пойдут под суд за призывы к терроризму и оправдание террористической деятельности. В частности, агрессия мужчин была направлена против сотрудников правоохранительных органов.

По данным источников КП-Крым в силовых структурах, житель Ялты 1977 года рождения и житель Севастополя 1980 года рождения обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

В социальных сетях мужчины писали комментарии с призывами совершать террористические акты против сотрудников правоохранительных органов.

После задержания смельчаки сразу дали признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следует отметить, что крымчанам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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