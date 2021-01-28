В Симферополе оштрафовали бизнесмена за игнорирование судебного акта. Фото: Архив "КП"

В Симферополе осудили предпринимателя за игнорирование судебного акта о сносе незаконной постройки. О вступившем в силу решении Арбитражного суда подсудимый знал.

- Обвиняемый, будучи руководителем предприятия, с сентября 2019 по июль 2020 года не принял меры по исполнению решения суда и не осуществил за счет собственных средств снос самовольных объектов капитального строительства по улице Субхи, - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

Служители Фемиды во время вынесения приговора также отметили, что даже после вступления административного наказания в силу обвиняемый продолжил заниматься коммерческой деятельностью.

За неисполнение судебного акта бывшего главу предприятия крымской столицы оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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