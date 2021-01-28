На ремонт и содержание дорог Крым потратит 22 миллиарда рублей

На строительство и содержание дорог Крым получит 22 миллиарда рублей. Фото: Архив КП

На ремонт, строительство и содержание дорог Крым получит в этом году 22 миллиарда рублей. Основные трассы полуострова должны привести в порядок к началу курортного сезона — до 1 июля дорожники должны закончить ремонтные работы, вычистить обочины, выровнять бордюры, убрать накопившуюся подними грязь.

- План закончить все работы к 1 июля, дорожные в том числе, - сообщил глава Крыма Мергей Аксенов. - Должен быть график на каждую улицу, особенно в крупных городах, чтобы была очередность, а не делать несколько улиц одновременно.

По данным Минтранса РК, под строительство и реконструкцию в этом году попадают 25 объектов, из которых 19 на 92,3 км должны полностью закончить. По программе «Безопасные качественные дороги» отремонтирует 17 объектов, или 245,8 км региональных и межмуниципальных дорог, со сроком готовности 1 июня. Еще 11 объектов на 73 км попадают под дополнительное финансирование, и отдельной строкой идет город Симферополь, где ремонту подлежит 71 улица, в том числе 9 — капитальному. Асфальтированные дороги появятся в пригородных поселках Каменка, Ай-Каван, Ана-Юрт. Кроме того, новая дорога будет построена в микрорайоне «Крымская роза» в Симферополе и в микрорайоне «Соседи» в Алуште. В остальных муниципалитетах под ремонт отведено 270 объектов, общей протяженностью 215,3 км. План ремонта дорог со сроками и графиками на следующей неделе появится на портале правительства.

- 1 июля срок готовности, чтобы мы могли запросить дополнительный объем финансирования на 4 миллиарда рублей, - уточнил Аксенов. - В таком случае унас будет 22 миллиарда рублей общий объем и 4 миллиарда - дополнительный.

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