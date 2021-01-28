Житель Москвы потерял в симферопольском аэропорту часы

В аэропорту «Симферополь» отдыхающий из Москвы потерял свои часы. Позже мужчина вспомнил, что при прохождении предполетного контроля снял их и положил в лоток, чтобы пропустить через ленту.

Как сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте, о пропаже мужчина заявил в полицию.

Оказалось, что часы похитила 64-летняя жительница Томска. Это преподавательница одного из учебных заведений. Россиянка увидела, что наручные часы никто не забирает и решила их забрать себе. По возвращении домой она подарила их родственнику.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похитительнице грозит до пяти лет лишения свободы.