Важно сохранить все кусочки порванной банкноты. Фото: Никита ПОЛЬКО

Бывает, что купюры приходят в полную негодность, меняя кошельки и карманы граждан. Частенько их рвут дети, не понимая, сколько усилий потратили их родители, зарабатывая эти «бумажки». Но все мы слышали, что если принести порванные деньги в банк, то их без труда обменяют на новые. Как поменять порванные деньги в Крыму, узнавала «Комсомолка».

Прежде чем нести порванные банкноты в финансовое учреждение, вам необходимо склеить их. Делать эту нужно с помощью клейкой ленты и очень аккуратно. Важно, чтобы все кусочки купюры были в наличии, если хоть часть банковского билета потеряется, об обмене можно забыть.

Затем склеенную купюру нужно нести в банк. Важно, чтобы у вас был открыт счет в том финансовом учреждении, которые вы выбрали для обмена. Идти нужно в кассу, предварительно взяв талон на валютнообменные операции.

Сотрудник за стеклом пропустит склеенную купюру через специальную машинку, распознающую фальшивые деньги. Если аппарат одобрит вашу аппликацию – получайте новую банкноту. А если нет – придется доставать паспорт и писать заявление. В этом случае деньги будут отправлены в отделение Центробанка по Южному федеральному округу на экспертизу. Когда она подтвердит возможность замены испорченных денег, вам об этом сообщат по телефону.

Следует заметить, что банковская экспертиза может занять от месяца до полугода.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50