Ученые Крыма получат 400 тысяч рублей на исследование могильника Опушки. Фото: пресс-служба КФУ.

На исследование могильника Опушки ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского выиграли совместный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Совета министров РК. Размер его составил 400 тысяч рублей.

- Грант рассчитан на год, - цитирует пресс-службу университета Крымское информационное агентство.

Напомним, Крым и Севастополь получит на диагностику и амбулаторное лечение COVID-положительных пациентов больше 23 миллионов рублей.

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