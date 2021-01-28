Нелетная погода вызвала в Симферополе жуткие пробки

Центр столицы стоит в пробках из-за непогоды Фото: Кира Санникова

Из-за непогоды весь Симферополь к концу рабочего дня встал в жутких пробках. Минимум на 18 улицах заторы достигают высокой степени.

Сегодня жителям столицы будет сложно добраться домой и вызвать такси. Водителям рекомендуют объезжать центр города и такие улицы: Севастопольская, Пролетарская, Шмидта, Ленина, Кавказская, Самокиша, Жуковского, Русская, Желябова, Маяковского, Красноармейская, Козлова, бульвар Франко.

Также большое количество машин сконцентрировалось на проспекте Победы, на улице Толстого и Декабристов.

На Севастопольской в 17.27 произошла авария, которая заблокировала проезд другим авто.

Прежде чем выехать в город, хорошо продумайте маршрут, учитывая заторы.

Карта пробок в Симферополе. Фото: Яндекс.карты

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