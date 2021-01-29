В Симферополе на уборку снега ранним утром вышло 222 дворника. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Сотрудники МБУ «Город» в Симферополе из-за изменений погоды и снегопада с раннего утра ведут уборку и обработку реагентами аварийно-опасных участков, спусков и подъемов, основных перекрестков и кольцевых развязок.

На работу, которая проводилась совместно с ГИБДД, вышло 222 дворника. Во время обработки использовали около 44 тонн реагентов, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу администрации Симферополя.

Уборка снега и обработка дорожного полотка в дальнейшем будет проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей.

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