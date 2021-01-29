В Крыму оштрафовали тех, кто призывал выходить на незаконные митинги

На митинге в Симферополе не было большой толпы Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму установили пользователей, которые призывали людей к выходу на незаконные митинги в социальных сетях, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- Личности авторов размещенных материалов были установлены. В результате мероприятий, организованных на всей территории полуострова, оперативниками были выявлены 9 молодых людей, причастных к размещению информации, подавляющая часть из которых - несовершеннолетние, - отметили в пресс-службе.

Также в МВД добавили, что установлены и лица более старшего возраста, которые подстрекали подростков к размещению противоправных призывов на своих страницах в соцсетях.

Всех подстрекателей привлекли к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2 КоАП РФ). Физлица могут получить штраф до 20 тысяч рублей.

- Судом каждому из них назначен административный штраф, при этом один из задержанных по решению суда одновременно подвергнут административному аресту. За лиц, не достигших возраста административной ответственности, наказание уже понесли их родители, - уточнили в МВД.

Напомним, в соцсетях ранее были размещены призывы для крымчан и севастопольцев выйти 23 января на несанкционированные митинги. В этот день в центре Симферополя собралось несколько десятков человек. Полицейские проверяли документы у самых активных участников протеста.

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