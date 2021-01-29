Серпантин на горное плато Ай-Петри закрыли для легковых машин. Фото: Как там Крым / Telegram

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность пост о том, что перед серпантином из Ялты в сторону горного плато Ай-Петри появился знак, который предупреждает, что автомобилям без повышенной проходимости проезд запрещен, сообщает ForPost.

- На Учан-Су поставили вот такой знак! – прокомментировал фотографию автор поста в одном из крымских Telegram-каналов.

Автолюбители региона с любопытством отреагировали на обновление. Главный вопрос на повестке дня: чем же будут измерять повышенную проходимость?

Как оказалось, установка новых дорожных знаков находится в ведении органов местного самоуправления. Но при этом в администрации курортной столицы Крыма пояснить появление новых ограничений не смогли.

А в службе автомобильных дорог Крыма уточнили, что знак поставили обоснованно. Однако временный он или постоянный – неизвестно.

- В период снегопада вообще никого не пускают, - отметил представитель службы.

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