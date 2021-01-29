С 15 февраля канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» уходит на плановый ремонт

Канатная дорога "Мисхор- Ай-Петри" входит в десятку уникальных инженерных сооружений мира Фото: Анна КИРИЕНКО

С 15 февраля канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» закрывается на плановый профилактический ремонт. Такие работы на подъемнике проводятся ежегодно с целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

- Каждый год мы уходим на профилактические работы, проверяем все механизмы, канаты, опоры, электронику, - рассказала генеральный директор оператора канатной дороги ООО «Стартинвест» Надежда Олефир. - Это является гарантией безупречной работы канатки, которая за 30 лет совершила аварийную остановку всего один раз из-за заводского дефекта в детали.

До 15 февраля подняться на плато Ай-Петри с нижней станции можно с 11.00, спуститься с плато — до 16.00. Стоимость билета в одну сторону 400 рублей. На верхней станции выпал снег, температура воздуха -3 с°. Профилактические работы займут 2,5 месяца и подъемник заработает к Первомаю.

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