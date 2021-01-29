Студенты КФУ выходят с дистанционного обучения в феврале

дистанционное обучение в КФУ имени Вернадского началось еще 27 октября. Фото: Пресс-служба КФУ

С 8 февраля студенты Крымского федерального университета начинают учиться в очном формате. Как сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев, занятия будут проходить в группах по 25 человек.

- Вышел приказ министра науки и высшего образования Российской Федерации, согласно которому обучение в новом семестре возобновится в очном режиме. Мы согласовали работу вуза с Роспотребнадзором. С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях, - отметил ректор.

Он также подчеркнул, что такой формат будет действовать примерно до марта, пока не будет проведена вакцинация.

Напомним, дистанционное обучение в КФУ имени Вернадского началось еще 27 октября.

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