В Крыму упал объем производства сельхозпродукции на 15% в 2020 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Крыму зафиксировали уменьшение объемов производство сельхозпродукции на 15% за 2020 год.

Так, всего за прошлый год собрали 908,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 38,2% меньше, чем за 2019 год.

- Производство подсолнечника на зерно против уровня 2019 год уменьшилось на 38,7% и составило 45,5 тысячи тонн, - уточнили в пресс-службе Крымстата.

Уменьшение общего объема производства коснулось также картофеля и овощей открытого и закрытого грунта: в 2020 году, по сравнению с цифрами за 2019 год, валовый сбор сократился на 10,8% и на 1,1% соответственно.

А объем плодов и ягод возрос на 4,7%. Винограда также собрали на 1,2% больше.

Уменьшение показателей были также и в животноводстве.

- В 2020 году на убой скота и птицы реализовано 145,1 тысячи тонн, что на 4,4% меньше, чем в 2019 году. Общий объем произведенного молока составил 202,8 тысячи тонн, что на 0,1% меньше. Уменьшился также общий объем производства яиц на 11,3%, - уточнили в пресс-службе Крымстата.

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