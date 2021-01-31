Депутата из Керчи досрочно лишили мандата из-за сокрытия доходов

Депутата лишили мандата из-за сокрытия денег. Фото: личная страница Константина Ерманова в Facebook

В Керчи досрочно лишили мандата депутата Константина Ерманова. На сессии местного Горсовета Ерманова обвинили в сокрытии сведений о доходах.

Проверка показала, что депутат в своей декларации о доходах за 2019 год не указал информацию об участии в деятельности юридического лица. Кроме того, по информации городского совета, он скрыл данные о трех банковских счетах.

Сам Ерманов с решением Горсовета не согласен и собирается судиться.

- В понедельник я пойду в суд и верну свой депутатский мандат. А также стану судиться со СМИ, которое опубликовало недостоверную информацию о том, что на мою карту и карту моей супруги незаконно переводились 600 и 300 тысяч рублей. Это полная чушь и ложь, - сообщил депутат в своем видеообращении в Facebook.

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