На Ай-Петри пускают лишь на подготовленных внедорожниках

Ай-Петри занесло снегом, машины массово грузнут в "каше". в Фото: скрин из видео

На горе Ай-Петри сегодня, 31 января, нелетная погода. Склон занесло снегом, метель продолжается. Водителей просят не подниматься на вершину, но многие, в поисках приключений, не слушаются. В результате по дороге на плато массово застревают автомобили.

На гору разрешают подниматься только на подготовленных внедорожниках. Въезд один - со стороны Ялты, рассказали в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» в Facebook.

- Подъем на плато разрешен только со стороны Ялты и на транспорте с повышенной проходимостью. Также авто должно быть со средствами противоскольжения. На участке работают сотрудники, которые обеспечивают безопасность движения транспорта, - сообщили в службе.

Со стороны Бахчисарая и села Соколиное проезд полностью закрыт.

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