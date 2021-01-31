Ночной злодей в Симферополе снял колеса с грузовика и скрылся

Неизвестный среди ночи похитил с грузовика два колеса. Фото: группа в соцсети ВК «Автопартнер Крым»

В Симферополе 31 января ночью около гостиницы «Крым» с припаркованного грузовика неизвестные сняли колеса. Утром «голый» транспорт обнаружил хозяин авто.

Об этом заявил сам потерпевший в группе «Автопартнер Крым» в соцсети «Вконтакте».

- Ночью 31 января в период времени с часу ночи до 7 утра кто-то украл два колеса с моего грузовика. Машина была припаркована возле гостиницы «Крым». Очевидцев прошу помочь найти вора, - написал мужчина.

Пока хозяин машины не понимает, кто мог незаметно снять колеса с такого большого авто.

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