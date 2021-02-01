В Крым не станут везти на сжигание покойников из Ростова

В ростовском крематории скопились десятки трупов, которые срочно нужно было сжечь Фото: Елена ЛЕЛЮК

Умерших людей из Ростова-на-Дону собирались везти в Крым, так как в ростовском крематории сломалась последняя из двух печей. За определенное время скопились десятки трупов, которые срочно нужно было кремировать.

- Мне звонили с Ростова, просили привезти сжигать тела в наш крематорий, я согласился. Но позже появилась информация, что печи в ростовском крематории отремонтировали, поэтому все хорошо, - рассказал КП-Крым владелец крымского крематория Михаил Ремез.

В ростовском крематории Комсомолке сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, уже поломок нет.

Что касается новости про сжигание в республике усопших людей из Краснодара, Сочи и Новороссийска - их и так постоянно везут на кремацию в Симферополь. Многим это выгодно, ведь услуга в Крыму обходится дешевле, чем в Новороссийске.

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