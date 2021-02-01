Российский истребитель попал на видео с американского эсминца «Дональда Кука»

Эсминец Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря 23 января. Фото: скриншот из видео

На днях в сеть попало видео полета одного российского истребителя Су-24, который пролетал недалеко от американского эсминца в акватории Черного моря. Кадры полета были опубликованы в аккаунте 6-го флота Военно-морских сил (ВМС) США.

На видео хорошо видно, как отечественный истребитель на малой высоте вблизи эсминца «Дональд Кук», которые не так давно был направлен к Черному морю.

Заметим, эсминец Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря 23 января. После него на полуостров вылетел еще один американский военный корабль «Портер».

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