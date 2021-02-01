«Единый центр записи» собрал список клиник с оборудованием для КТ в Петербурге

Консультанты подскажут, как подготовиться к той или иной процедуре и записаться в интересующую клинику на удобное время. Фото: Архив "КП"

В настоящее время компьютерная томография является одной из наиболее востребованных диагностических процедур, которую в Санкт-Петербурге предлагают более 100 клиник.

Специалисты сервиса собрали всех поставщиков медицинской услуги в одном месте, чтобы упростить выбор для конечного потребителя и сделать его более объективным.

В первую очередь на сайте «Единого центра записи» собрали список анкет 112 клиник, которые делают КТ. О каждой клинике публикуется актуальная информация, необходимая для анализа предложения – стоимость конкретной услуги, тип применяемого оборудования, адрес местонахождения, график работы и отзывы пациентов.

Кроме того, в «Центре» напомнили, что на сайте их сервиса в Санкт-Петербурге можно найти контакты поставщиков медицинских услуг для записи, а также обратиться за помощью в выборе центра диагностики к консультантам. Консультанты подскажут, как подготовиться к той или иной процедуре и записаться в интересующую клинику на удобное время.

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