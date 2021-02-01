«Максимальная защита»: В Симферополе на валидаторы надели маски

Если не работают валидаторы, стоимость проезда в городском транспорте должна составлять 17 рублей, а не 22. Фото: ПОДСЛУШАНО СИМФЕРОПОЛЬ / ВК

После того, как в крымском общественном транспорте стали работать валидаторы, некоторые водители решили принять радикальные меры. Кто-то заматывал мусорными пакетами, кто-то заклеивал изолентой, а кто-то - надел на валидатор маску.

Забавную фотографию пассажиры выложили в сеть.

- Симферополь. №25 маршрутка. Максимальная защита валидаторов от людей, - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, если в автобусах по какой-то причине не работают валидаторы, стоимость проезда в городском транспорте должна составлять 17 рублей, а не 22.

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