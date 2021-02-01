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На водоводе Веселое-Дзержинского за 4 дня работы насчитали 16 порывов

Магистраль призвана сделать Симферополь независимым от поверхностных источников
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Водовод треснул в 16 местах. Фото: Архив КП

Водовод треснул в 16 местах. Фото: Архив КП

Водовод от села Веселое до совхоза им. Дзержинсого, призванный сделать Симферополь независимым от поверхностных источников, через 4 дня работы приостановлен на ремонт. Об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

- На прошлой неделе заработал водовод Веселое-Дзержинского, - отметил он. - Но водопровод долгие годы в нерабочем состоянии, в итоге 16 повреждений за 4 дня.

Прокачку воды по трубе приостановили, на ремонтные работы собрали бригады со всех городов, чтобы восстановить водоснабжение за несколько дней.

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