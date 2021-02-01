На симферопольских чиновников завели уголовное дело

Сотрудников симферопольского департамента могут посадить за подлог документов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сотрудников симферопольского департамента капстроительства обвиняют в превышении должностных полномочий. Против них заведено уголовное дело.

Все началось с 2017 года, когда между двумя компаниями и департаментом капстроительства администрации Симферополя был заключен договор на строительство ЖК «Залесье».

Сотрудники департамента обязаны были контролировать ход возведения дома и составлять отчеты. Когда пришло время подписывать акты о приеме работ, в конце 2019 года, чиновники все утвердили и перечислили деньги застройщику.

Однако, указанные в акте действия, на момент подписания документов выполнены не были. Но строительные фирмы получили больше 41 миллиона рублей.

- В актах говорилось, что завершено устройство пожарной сигнализации, установлены раздвижные двери в шкафах-купе, имеются аудиодомофоны, подведена линия интернета. Кроме того, по документам, во дворе должны были размещаться лавочки, урны, газоны и цветники, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Из-за превышения должностных полномочий против сотрудников симферопольского департамента возбуждено уголовное дело. Расследование не завершено.

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