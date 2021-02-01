Юноше из Крыма требуется почти 2 миллиона рублей на курс терапии. Фото: "КП" Архив

Климу Агаркову, 18-летнему юноше из Крыма, требуется помощь неравнодушных соотечественников. Свое совершеннолетие молодой человек праздновал в московской больнице, где целый год провел в борьбе с лимфобластным лейкозом.

Лечение парня состоит из 6 блоков химио- и гормонотерапии, каждая из которых длится по 8 недель. В Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева его принимали по квоте, однако после совершеннолетия продолжать терапию можно только платно.

Врачи считают нецелесообразным переводить на середине лечения юношу из одной клиники в другую. Однако оплатить курс терапий семья не может.

- Чтобы закончить плановое лечение в центре, нужно собрать 1,942 миллиона рублей, цитирует мать молодого человека Аллу Еловкову-Лобанову Крымская газета.

На данный момент семье удалось собрать 1,38 миллионов рублей, осталось всего 640 тысяч. Мама Клима обращается ко всем неравнодушным жителям Крыма с просьбой о помощи. Перечислить деньги можно на карту: 5469 4100 1248 8619 – Сбербанк, Алла Еловкова.

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