Главную площадь Симферополя планируют отремонтировать в 2021 году. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Власти Симферополя рассчитывают в 2021 году благоустроить 17 дворов и 5 общественных территорий. Ремонт также коснется главной площади крымской столицы.

- Самая масштабная реконструкция запланирована на площади имени Ленина. Там полностью заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, оборудуют новое современное освещение, а также высадят зеленые насаждения, - цитируют в пресс-службе начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова.

Он добавил, что к концу февраля также завершат работы по благоустройству 7 общественных зон и 36 дворов, начатые еще в прошлом году.

- На сегодняшний день подрядчик за собственные средства устраняет выявленные замечания, работы в полном объеме планируется завершить к концу февраля 2021 года, - пояснил Маляров.

Так, на данный момент перед Дворцом культуры профсоюзов уже ставят урны. Рабочим осталось выполнить отдельные элементы отделки, подключить уличное освещение и укрепить плитку.

Из-за срыва сроков благоустройства дворов и общественных территорий против генподрядчика ведется претензионная работа. Им придется выплатить штраф.

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