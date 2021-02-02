Жители Северного Кавказа вымогали у крымчанина деньги и угрожали ему

В 2019 году 40-летнего члена преступной группы силовики задержали с поличным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Банда выходцев из Северного Кавказа долгое время угрожала крымчанину и вымогала деньги. Бедный мужчина был настолько запуган, что отдал злодеям все свои сбережения, сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.

Выяснилось, что кавказцы под надуманным предлогом несколько недель вымогали у местного жителя 350 тысяч рублей, при этом угрожая избить. Члены банды предупреждали мужчину, что если тот не принесет деньги в определенный день, то будет им должен уже больше миллиона рублей.

В октябре 2019 года 40-летнего члена преступной группы силовики задержали с поличным при получении денег. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство, совершенное в крупном размере».

Расследование завершилось в 2020 году. И уже в январе текущего года Симферопольский районный суд признал подсудимого виновным. Его посадят на три года в колонию строгого режима. Также суд обязал его выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

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