В доме жителя Севастополя пограничники нашли целую нарколабораторию. Фото: Архив "КП"

В Севастополе осудят местного жителя за производство и сбыт наркотических веществ. Обвиняемого вместе с другими членами преступной группы сотрудники правоохранительных органов задержали в июле прошлого года.

Во время обыска частного дома, где временно проживал 32-летний мужчина, пограничники нашли целую нарколабораторию с различными предметами и спецоборудованием для сортировки веществ. Помимо этого, были изъяты электронные гаджеты, с помощью которых обвиняемый распространял информацию о тайниках.

Против задержанного возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотических веществ, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

На данный момент он заключен под стражу, а материалы уголовного дела отправлены в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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