До нового медцентра имени Семашко Симферополя начал ходить еще один автобус. Фото: Александра Тимощенко

К новому медцентру имени Семашко Симферополя с сегодняшнего дня начал ходить автобус №95, интервал движения которого составляет 10-15 минут. Помимо этого, на линию пустили 7 новых автобусов.

- Каждый из них рассчитан на 90 мест, транспорт оборудован системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также автоматизированной системой оплаты проезда. Благодаря низкопольной конструкции автобусов, они предназначены для перевозки маломобильных групп населения, - цитирует Крымское информационное агентство замминистра транспорта РК Николая Лукашенко.

Жителям и гостям крымской столицы также напомнили в ведомстве, что к новому медцентру можно добраться и автобусом №55, следующему по маршруту «Автостанция Западная – поселок Битумное».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50