В Ялте от коронавируса привилось больше тысячи человек

Вакцинация проводится по предварительной записи Фото: Александра Тимощенко

Около тысячи жителей Ялты привились от коронавируса с начала массовой вакцинации, сообщила заведующий сектором по взаимодействию с учреждениями здравоохранения местной администрации Наталья Березовская.

- В период с 14 января по 2 февраля вакцину получили 950 ялтинцев, в том числе более 50 сотрудников администрации, – отметила она.

Березовская подчеркнула, в период прививочной кампании время работы поликлиники увеличено и теперь прием в ней проводится с 8 утра до 8 вечера.

- Вакцинация проводится по предварительной записи. В день прививки необходимо пройти осмотр врача терапевта, который измерит температуру и давление, а также соберет анамнез. Если в день вакцинации у вас поднялась температура, то следует позвонить и перенести дату прививки, - также отметила заместитель главного врача по поликлинической работе филиала федерального госбюджетного учреждения «ФНКЦ ФМБА» в Крыму Туйаары Санникова и подчеркнула, что для этого были созданы все нужные условия.

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